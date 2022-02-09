Эксперты дали советы, как справиться с эмоциональным выгоранием

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Эксперты рассказали, что такое эмоциональное выгорание и как преодолеть это состояние.

При эмоциональном выгорании пропадает желание что-то делать, ничего не радует. Как правило, оно возникает вследствие переутомления от умственной или физической работы.

С подобным состоянием поможет справиться медитация. Она позволит расслабиться, освободиться от навязчивых мыслей и сфокусироваться на главном. Эксперты советуют медитировать каждый вечер, и эффект будет заметен уже через две недели.

Положительный эффект также может оказать путешествие. Путешествуя по новым местам, осматривая достопримечательности другого города или страны, наш мозг переключается с привычных проблем, человек получает новые положительные эмоции.

Также эксперты советуют не забывать заботиться о себе. Можно пойти на массаж, встретиться с друзьями, заняться йогой, послушать приятную музыку. Также не стоит забывать и о важности качественного питания и достаточного количества сна, сообщает издание argumenti.ru.

До этого психолог Екатерина Игонина пояснила, как распределить эмоциональные и физические силы при болезни близкого.