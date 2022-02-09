Невролог объяснил появление при «омикроне» симптома, приносящего сильную боль

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При «омикроне» симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль, могут возникнуть из-за токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию. Об этом сообщил невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

Он отметил, что при коронавирусе гиперестезия носит яркий характер.

— «Омикрон» необычайно быстро размножается. За счет этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

По его словам, гиперестезия не так страшна — это обратимый процесс. Болевые ощущения можно снять при помощи парацетамола.

Он добавил, что гораздо более опасен еще один симптом «омикрона» — скачки давления. За счет этого повышается риск возникновения инсультов и инфарктов.

До этого невролог рассказала, что проверить в организме перед началом весны. Первый пункт проверки — уровень жизненно необходимых витаминов и микроэлементов. У многих за три зимних месяца возникает гиповитаминоз.