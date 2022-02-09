Российские школьники смогут принять участие в проекте «Урок цифры»

Фото: edu.gov.ru

Компания Яндекс в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проведет с 14 февраля по 6 марта занятие по теме «Цифровое искусство: музыка и IT». Новый урок, подготовленный экспертами компании, объяснит, как с помощью технологий можно узнать больше о музыке и как ее создавать с помощью искусственного интеллекта.

Урок состоит из видеоматериалов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома — самостоятельно либо с родителями.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов — задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характеристики. Ученики научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно.

9 февраля на сайте урокцифры.рф состоялся вебинар для преподавателей, чтобы они могли подготовиться к занятию.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За 3,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 45 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019–2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из более чем ста стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.