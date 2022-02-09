Более 360 домов строят и проектируют по реновации в столице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В столице находятся в стадии проектирования и строительства 364 дома по программе реновации жилья. Об этом в среду, 9 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ведется строительство 154 жилых домов суммарной площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Еще 210 объектов площадью 3,6 миллиона квадратных метров находится в проектировании, — рассказал он.

При этом 184 дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Новым жильем обзавелись 70,2 тысячи человек из 425 домов, а 47,6 тысячи уже завершили переезд.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в столице за январь более 800 семей получили новые квартиры по программе реновации жилья. Больше всего семей переехали в Северном административном округе — здесь новоселье отпраздновали 164 семьи. На западе, востоке и юго-востоке города переехали соответственно 153, 138 и 133 семьи. Левкин напомнил, что Москва оказывает помощь при переезде по реновации с помощью специального сервиса. Отмечается, что ей воспользовались 684 из 861 семьи. Для ее получения необходимо оставить заявку на сайте и согласовать дату и время. Все действия проходят в онлайн-формате.