Звезда «Квартета И» Леонид Барац впервые стал дедушкой

Фото: Youtube / В гостях у Гордона

Российский актер Леонид Барац стал дедушкой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Внучку артисту подарила его старшая дочь от первого брака Лиза.

— Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя(и за себя), и теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! — написал Барац.

Звезда «Квартета И» является отцом троих детей: дочерей Лизы и Евы, а также сына Марка.

Накануне российский футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками радостной новостью — его жена Анастасия Костенко вновь ждет ребенка. Об этом спортсмен рассказал в своих Instagram-сторис.

В аккаунте Тарасова появится скриншот переписки с возлюбленной. Девушка отправила супругу фото положительного теста на беременность. По переписке также видно, что Тарасов был настолько шокирован этой новостью, что даже употребил в ответе Костенко нецензурную лексику.