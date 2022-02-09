Эксперт рассказал, как продавцам и покупателям вести себя в случае ограбления магазина

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Руководитель группы компаний безопасности «Витязь» Денис Гоманов рассказал, как вести себя в случае нападения грабителей.

По мнению эксперта, не стоит проявлять агрессию. Всегда нужно помнить, что главная ценность — это жизнь и здоровье, а не вещи и деньги.

В случае готовящегося нападения необходимо оценить обстановку, определить количество грабителей и их вооружение, чтобы понять, возможно ли оказать сопротивление. Если вы понимаете, что противник явно сильнее, не стоит рисковать жизнью и здоровьем, лучше выполнить его требования.

Эксперт добавил, что в магазинах, как правило, весь товар застрахован, поэтому сотрудникам не стоит рисковать жизнью ради него.

— Сотрудники магазина должны это четко осознавать. Это застраховано, это будет потом компенсировано тем или иным способом, — отметил Гоманов в комментарии РИАМО.

Он добавил, что при запланированном налете на торговую точку злоумышленники могли заранее провести разведку и выяснить, могут ли им оказать сопротивление, есть ли охрана в магазине.

Ранее четверо злоумышленников напали на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре. Грабители избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира.