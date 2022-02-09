Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Погибшая в разбойном нападении на «Пятерочку» кассирша подменяла коллегу

Георгий Соланович

Происшествия
Погибшая в разбойном нападении на «Пятерочку» кассирша подменяла коллегу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Кассирша, убитая при разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в Истре, не должна была работать в этот день. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

По данным SHOT, 51-летняя Людмила в день трагедии вышла подменить коллегу. Знакомые с погибшей утверждают, что та была очень отзывчивым человеком.

Местные жители рассказали, что в районе, где случилось разбойное нападение, проживает очень много безработных мигрантов. Уже очень долгое время они надоедают жильцам, стучатся в дома и спрашивают о возможной подработке, сообщает Telegram-канал SHOT.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.

Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой.

Читайте также:
Подмосковье «Разбой» Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте