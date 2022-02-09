Погибшая в разбойном нападении на «Пятерочку» кассирша подменяла коллегу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Кассирша, убитая при разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в Истре, не должна была работать в этот день. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

По данным SHOT, 51-летняя Людмила в день трагедии вышла подменить коллегу. Знакомые с погибшей утверждают, что та была очень отзывчивым человеком.

Местные жители рассказали, что в районе, где случилось разбойное нападение, проживает очень много безработных мигрантов. Уже очень долгое время они надоедают жильцам, стучатся в дома и спрашивают о возможной подработке, сообщает Telegram-канал SHOT.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.

Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой.