МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой
Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой. В интересах следствия трансляция ведется без звука. Также официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла детали нападения в среду, 9 февраля.
По словам представителя ведомства, двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин, расположенный в селе Новопетровском. В качестве оружия они взяли деревянные рукоятки от топора.
В магазине налетчики избили кассира и управляющую. После этого злоумышленники забрали деньги из сейфа и выбежали на улицу, где их ожидали сообщники.
По словам Волк, один из сообщников стоял рядом с магазином и следил за обстановкой.
— Второй был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись, — заключила Волк.
Подозреваемых задержали в пятидесяти километрах от места происшествия. Криминалисты уже осмотрели место происшествия, осуществляются обыски по месту жительства нападавших.
Разбойное нападение в Истре
Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.
Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.
Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.
В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.