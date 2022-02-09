МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса подозреваемых в разбойном нападении на магазин под Истрой. В интересах следствия трансляция ведется без звука. Также официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла детали нападения в среду, 9 февраля.

По словам представителя ведомства, двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин, расположенный в селе Новопетровском. В качестве оружия они взяли деревянные рукоятки от топора.

В магазине налетчики избили кассира и управляющую. После этого злоумышленники забрали деньги из сейфа и выбежали на улицу, где их ожидали сообщники.

По словам Волк, один из сообщников стоял рядом с магазином и следил за обстановкой.

— Второй был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись, — заключила Волк.

Подозреваемых задержали в пятидесяти километрах от места происшествия. Криминалисты уже осмотрели место происшествия, осуществляются обыски по месту жительства нападавших.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.