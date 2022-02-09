До смерти избивших кассира налетчиков-иностранцев задержали в Истре

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Четверых мужчин из соседних государств, обвиняемых в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» и убийстве продавца-кассира, задержали в Истре. Об этом в среду, 9 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Криминалисты уже осмотрели место происшествия, осуществляются обыски по месту жительства нападавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела следователи, в том числе, проверят правомерность пребывания нападавших в России.

До этого появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.