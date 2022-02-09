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Субсидия на поставки топлива заработала в России для регионов ДФО

Иван Юминов

Экономика
Субсидия на поставки топлива заработала в России для регионов ДФО
Фото: depositphotos

Субсидия на поставку топлива для регионов Дальнего Востока вступила в силу в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго в среду, 9 февраля.

— Первые просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам ДФО 3 февраля. Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок АИ-92, АИ-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин, — говорится в сообщении.

Соглашение на перевозку топлива по железной дороге было подписано между Росжелдором и РЖД. Согласно правилам, государство будет возмещать РЖД недополученные расходы, появившиеся при установлении льготных тарифов.

При этом РЖД будет предоставлять скидку грузоотправителям в размере до четырех тысяч рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку. Субсидия, как уточняется, создана для потребителей внутреннего рынка.

Для исключения спекуляций со стоимостью создан список станций, с которых будет осуществляться льготируемая отгрузка. Новая мера призвана заменить ранее действовавший механизм «дальневосточного демпфера», подчеркнули в министерстве.

Власти предварительно заложили 9,8 миллиарда рублей в бюджете на работу субсидии в 2022 году. При этом в 2023 году данная величина составит 8,9 миллиарда рублей, отмечается на сайте Минэнерго.

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