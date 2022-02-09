Первый в этом году дом по реновации в ТиНАО поставили на кадастровый учет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первый в этом году дом по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы поставили на кадастровый учет. Об этом сообщило управление Росреестра по Москве в среду, 9 февраля.

Всего в доме 236 квартир. Большинство из них — двухкомнатные. Две жилплощади оборудованы для маломобильных граждан.

— Новостройка в поселке Знамя Октября стала первой в этом году многоэтажкой, поставленной Росреестром на кадастровый учет по программе реновации в ТиНАО, — уточнил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в свою очередь, отметил, что сейчас в административном округе новые квартиры по программе реновации ждут более трех тысяч человек, а 990 граждан уже переехали в новое жилье. Заммэра добавил, что в ТиНАО идет проектировка шести новостроек. Строительство одного жилого дома уже ведется, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в столице за январь более 800 семей получили новые квартиры по программе реновации жилья.