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Появились подробности обвинительного заключения экс-прокурора Владикавказа

Евгений Белоусов

Происшествия
Появились подробности обвинительного заключения экс-прокурора Владикавказа
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Бывшего прокурора Владикавказа Ольгу Швецову суд признал виновной в подстрекательстве к совершению преступления, пособничестве и убийстве из корыстных побуждений. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Московского городского суда.

Суд приговорил Швецову к 12 годам колонии общего режима. После отбывания этого срока еще в течение года и шести месяцев Швецова не сможет менять постоянное место жительства и выезжать за пределы города без согласия государственных органов.

Также она не сможет выходить из дома с 22:00 до 06:00. Дважды в месяц она будет обязана отмечаться в соответствующих органах.

Кроме того, бывшего прокурора лишили чина и звания заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации.

Дело Швецовой

По данным следствия, в 2012 году следователь Александр Леонов разводился с беременной сестрой Швецовой. Леонов планировал отсудить у родственницы бывшего прокурора 25 миллионов рублей. В связи с этим сестры не раз угрожали следователю, что убьют его. Леонов не воспринимал эти угрозы всерьез и не обращался в полицию.

Тогда Швецова лично заказала бывшего мужа сестры у главаря банды киллеров Аслана Гагиева (также известен как Джако — прим. «ВМ»). Вскоре после этого следователя расстреляли возле его дома.

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