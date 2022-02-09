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Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом
Фото: EPA

Испанский король Фелипе VI заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома в среду, 9 февраля.

— Его Величество король сдал положительный результат на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как прошлой ночью у него появились легкие симптомы. Согласно правилам, установленным органами здравоохранения, Его Величество король останется в изоляции в течение семи дней, — говорится в сообщении.

Общее состояние Фелипе VI является хорошим, он продолжит деятельность из резиденции, уточнили во дворце. При этом у Ее Величества королевы и Ее Королевского Высочества инфанты Софии нет симптомов, отмечается на сайте дома.

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9 февраля СМИ сообщили, что российского политика Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Состояние здоровья политика оценивается как среднетяжелое.

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