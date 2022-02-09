Врач назвал овощ, который защищает от рака

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Кардиолог Герман Гандельман назвал овощ, который защищает от образования рака.

— В красной капусте содержится антоциан, который защищает организм от развития рака. В ней содержится 90 миллиграммов этого вещества, а в белой его вообще нет. Антоциан вылавливает свободные радикалы, которые приводят к образованию раковых клеток, и они выводятся из организма. Также он препятствует развитию атеросклероза, — сказал доктор.

90 процентов суточной нормы витамина C содержится в красной капусте и только 60 процентов — в белой. Витамин С нужен для синтеза коллагена. Кожа должна быть упругой, но это возможно только при участии витамина С. Витамин К в большей степени содержится в белой капусте. Он необходим для свертываемости крови.

Врач отметил, что лучше всего есть капусту в виде свежих салатов, так как ряд витаминов, в частности витамин С, распадается при термической обработке.

— Это прекрасный продукт для детского питания, он стимулирует желудочно-кишечный тракт, в нем много пребиотических веществ, — отметил доктор.

Эндокринолог назвала главные продукты для рациона диабетиков.