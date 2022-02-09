Число погибших в ДТП на дорогах Петербурга в январе выросло в три раза

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Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Санкт-Петербурга в январе 2022 года по сравнению с первым месяцем прошлого года выросло в три раза. Также выросло и общее число ДТП — с 198 до 236 случаев. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Он сообщил, что на территории города произошло 236 аварий, в которых погибло шесть участников движения и 294 получили ранения.

Вячеслав Степченко отметил, что произошло шестнадцать аварий с участием несовершеннолетних.

Не снижается число аварий и в феврале, только за трое минувших суток на дорогах Петербурга и Ленобласти в ДТП пострадали около тридцати человек, сообщает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что московские полицейские за два дня проверили 27 тысяч такси. Самыми частыми нарушениями среди водителей были: управление автомобилем такси с неисправностями — 3,8 тысячи случаев. Кроме того, полицейские 35 раз ловили пьяных таксистов.