Россиянина с женой подозревают в краже биткоинов на 4,5 миллиарда долларов

Фото: Pixabay / MichaelWuensch

Россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган задержали в США по подозрению в краже биткоинов на 4,5 миллиарда рублей. Об этом, во вторник, 8 февраля, сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Уточняется, что преступление произошло еще в 2016 году. Всего у 34-летнего Лихтенштейна и его 31-летней жены изъяли 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте.

В Минюсте США уточнили, что это крупнейшая сумма в криптовалюте на сегодняшний день.

По версии следствия, эти деньги пара получила в ходе взлома криптобиржи Bitfinex. Теперь семью обвиняют в отмывании денег и обмане американских властей. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

Сейчас оба выпущены под залог и находятся дома, Лихтенштейна с женой обязали носить электронные браслеты, говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Хизер Морган

Супруга Лихтенштейна известна в социальных сетях как автор роликов в Tik-Tok с бизнес-советами и танцами, а также как исполнительница рэпа под псевдонимом Razzlekhan. В своих клипах девушка называла себя «крокодилом с Уолл-Стрит».

В одном из треков Морган слушатели нашли строчки — «Spearfish your password, all your funds transferred», что можно перевести как «Выловила твой пароль, все средства переведены».

Девушка также занимается пошивом дизайнерской одежды и раньше работала внештатным редактором в бизнес-журналах Inc. и Forbes. В одной из своих статей Морган рассказывала читателям, как уберечь свой бизнес от киберпреступников, передает РЕН ТВ.

