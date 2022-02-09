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Тарасова оценила идею поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Иван Юминов

Спорт
Тарасова оценила идею поднятия возрастного ценза в фигурном катании
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возможное увеличение возрастного ценза в фигурном катании не окажет влияния на женское одиночное фигурное катание в России. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в среду, 9 февраля.

— На нас это никак не повлияет. Мы как выигрывали, выигрываем, так и будем выигрывать! — рассказала наставник.

В России на это «все равно», приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Поводом для высказывания тренера стала информация в СМИ, что Международная федерация фигурного катания рассматривает возможность поэтапного повышения возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые соревнования во всех дисциплинах без изменений в следующем сезоне и начать поднимать его в течение двух следующих.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Команда одержала победу в командном турнире по фигурному катанию.

Эту высшую награду сборная завоевала во второй раз в истории. В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Камила Валиева.

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