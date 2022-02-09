Врач объяснил, как определить онкологию по лицу

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Врачи назвали признак прогрессирующего рака, который проявляется на лице. Они объяснили, что он особенно заметен в утреннее время и проявляется в виде отеков на шее, руках, груди и лице.

Игорь Кашаба, врач-педиатр, иммуногенетик, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как распознать признаки заболевания и что делать, если все симптомы указывают на него.

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Как определить признаки болезней по лицу

— Вряд ли отеки можно отнести к признакам, потому что все зависит от локализации опухоли. Опухшее лицо может быть из-за проблем с почками или с сердцем. Проблема онкологии в том, что все эти признаки — они не специфические. Есть гораздо более интересные признаки, на которые стоит обратить внимание, — сказал врач.

Он отметил, что с утра нужно посмотреть склеру глаз, посмотреть, обложен ли язык, есть ли на нем отпечатки зубов.

— Язык в классическом смысле воспринимается как зеркало желудочно-кишечного тракта. Он свидетельствует о проблемах печени, поджелудочной железы, толстого кишечника. Если язык увеличивается в размерах, это может говорить о воспалении в ЖКТ, — отметил доктор.

Лопнувшие капилляры в глазах могут говорить о повышенном давлении. Это сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу, пояснил врач.

Онколог объяснил, как молочные продукты влияют на развитие рака.