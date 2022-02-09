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Саакашвили заявил о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

Иван Юминов

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Саакашвили заявил о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко.

— Я был три–четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке — прим. «ВМ»), которые распространили, должны были быть тайными. Однако раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей, — рассказал политик.

Он уточнил, что пытался убедить визави в ходе встреч, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии. Саакашвили добавил, что всего они виделись в Лондоне четырежды, а результатом переговоров является то, что Белоруссия до сих пор не признала данные территории, отмечает РИА Новости.

9 февраля Саакашвили на очередном судебном заседании в Тбилиси закончил свое выступление, исполнив гимн Украины. Уточняется, что бывший политик уже второй раз приходит на заседание в футболке с цветами украинского флага.

В процессе своей речи Саакашвили также показал фотографии недвижимости, которая, по его мнению, принадлежит нынешним чиновникам и прокурорам. Он также подчеркнул, что бюджетные деньги в Грузии ворует не он, а представители власти. Во время исполнения гимна политик также взял в руки флаг Украины.

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