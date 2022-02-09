Саакашвили спел на суде в Тбилиси гимн Украины

Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на очередном судебном заседании в Тбилиси закончил свое выступление, исполнив гимн Украины.

Уточняется, что бывший политик уже второй раз приходит на заседание в футболке с цветами украинского флага.

В процессе своей речи Саакашвили также показал фотографии недвижимости, которая, по его мнению, принадлежит нынешним чиновникам и прокурорам.

Он также подчеркнул, что бюджетные деньги в Грузии ворует не он, а представители власти.

Во время исполнения гимна политик также взял в руки флаг Украины, передает грузинское СМИ imedi.ge.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что политик находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

11 ноября Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, пообещал прекратить голодовку, если его переведут в учреждение для реабилитации.