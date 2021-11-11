Саакашвили назвал условия прекращения голодовки в тюрьме

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, пообещал прекратить голодовку, если его переведут в учреждение для реабилитации. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия в четверг, 11 ноября.

— Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку... Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку, — зачитал защитник обращение политика.

Саакашвили необходимо организовать место в клинике, где ему обеспечат безопасность и лечение в период после реабилитации, приводит слова Гварамии РИА Новости.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».