Пассажиры Мострансавто совершили более 8,5 миллиона поездок до аэропортов в 2021 году

Фото: mostransavto.ru

За 2021 год пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили более 8,5 миллиона поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего пассажиров проехало на маршруте № 441 «Жуковский (5 м/р) — метро «Котельники» — более 850 тысяч поездок.

Наиболее популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Московской области и москвича, которыми воспользовались более 3,2 миллиона раз, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с мая 2020 года пассажиры в автобусах Мострансавто купили более 93 тысяч масок. Отмечается, что почти четверть от общего объема покупок была совершена в 2021 году. Чаще всего оплату проводили при помощи банковской карты или телефона — так было приобретено около 40 тысяч масок.