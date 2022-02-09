Россия отказалась принимать участие в Мюнхенской конференции

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Официальные лица из России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 9 февраля.

— По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут, — рассказала дипломат.

Мероприятие в последние годы, как считает Захарова, трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность, отмечает РИА Новости.

9 февраля Захарова также заявила, что Россия призывает к прекращению нагнетания напряженности вокруг Украины. Для деэскалации Западу следует прекратить поставки вооружения на Украину, отозвать военных советников и прекратить совместные военные учения, считает она.

Москва, уточнила Захарова, призывает западные страны посетить другую линию соприкосновения в Донбассе. Она напомнила, что 7–8 февраля главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения.