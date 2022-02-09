В Польше высмеяли Валенсу за призыв нанести удар по России

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Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, который предложил ударить по России в случае вторжения на Украину.

— Напасть на Москву?! Фантазия у него есть! — написал пользователь Michał Lipiszczak.

При этом Paweł Obrycki иронично назвал политика стратегом. Jan Kowalczykowski пошутил, что при вторжении Валенсу сбросят на Москву.

Читатель под ником olooo предложил сыновьям экс-лидера ехать на войну с Россией. Наконец, Mariusz Jurczenko задался вопросом, не подменили ли инопланетяне Валенсу, отмечается на Do Rzeczy.

8 февраля директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев заявил, что возможность влиять на финансовую систему по всему миру — единственный инструмент, который может применить Америка в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако отмена его запуска невыгодна Германии, которая, несмотря на влияние США, не захочет этого допустить, уточнил он. Специалист отметил, что давление США не будет для Германии поводом отказаться от газопровода.

По словам эксперта, проект, напоминающий «Северный поток — 2», был предложен еще в семидесятые годы. Еще с того времени Америка была против, однако и газопроводы, и нефтепроводы были построены, подчеркнул Рогулев.