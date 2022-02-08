«Единственный, но мощный инструмент»: как Байден может остановить запуск «Северного потока — 2»

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Возможность влиять на финансовую систему по всему миру — единственный инструмент, который может применить Америка в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако отмена его запуска невыгодна Германии, которая, несмотря на влияние США, не захочет этого допустить. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев, комментируя заявление Джо Байдена о вмешательстве в работу газопровода в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Специалист отметил, что давление США не будет для Германии поводом отказаться от газопровода.

— Высказывание, конечно, возмутительное, если поставить себя на место немцев. Неслучайно партнер Байдена из Германии ничего на этот вопрос не стал отвечать. Конечно, судьбу газопровода не только Германия определяет, и нельзя сказать, что она независима от Соединенных Штатов: стоит вспомнить, что со Второй мировой войны на территории Германии продолжают находиться американские войска. Нельзя сказать, что у Штатов нет возможности давления на Германию. Но и то, и другое неабсолютно. Германия прекрасно понимает, какое поведение рационально, если она хочет сохранить страну, ее экономику и промышленность, она будет отстаивать газопровод, — уверен Рогулев.

По словам эксперта, проект, напоминающий «Северный поток — 2», был предложен еще в семидесятые годы. Еще с того времени Америка была против, однако и газопроводы, и нефтепроводы были построены, подчеркнул собеседник «ВМ».

Америка может попытаться заставить Германию отказаться от «Северного потока — 2», используя возможность влияния на валютно-финансовую международную систему, отметил Рогулев.

— У США это пока «единственный, но очень мощный инструмент». Доллар — основная расчетная единица, расчеты за нефть и газ, за энергоносители считаются в долларах. Но Германия может перейти на евро, может не оформлять эти покупки через американские банки. Валютно-финансовый контроль остается в США, пока доллар будет главной расчетной единицей, пока все сделки будут проходить через американские банки. У них есть возможность влиять и на государства, и на отдельные фирмы, которые не хотят терять позиции на американском рынке, — подчеркнул эксперт.

Как заметил собеседник «ВМ», подобная ситуация возникала, когда американцы ввели санкции в отношении Ирана. Европейцы не захотели этому следовать и стали разрабатывать свою систему расчетов с Ираном.

Специалист отметил: объемы производства и экспорта в Америке сейчас находятся не на самом высоком уровне.

— Когда-то на долю США приходилось 60 процентов мирового промышленного производства, а сейчас — 15. Сравните экспорт Германии и США, Германия во сколько раз меньше, а экспорт — такой же, как в Америке, — заключил Рогулев.

Президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не начнет свою работу, если Россия захочет вторгнуться на территорию Украины.

— Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Мы сделаем это, — сказал Байден в ходе пресс-конференции, которая прошла после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.