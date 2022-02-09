Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Жилой дом по программе реновации жилья ввели в эксплуатацию в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, фасады новостройки выдержаны в светлых тонах с серыми акцентами. На них установили корзины для кондиционеров. Всего в доме расположено 446 квартир: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. Кроме того, семь квартир специально оборудованы для маломобильных граждан.

Первый этаж здания отведен под объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. На нем также смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Кроме того, дом оборудован системами охраны входа, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарной сигнализацией. Территория вокруг дома благоустроили и озеленили, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в столице за январь более 800 семей получили новые квартиры по программе реновации жилья. Больше всего семей переехали в Северном административном округе — здесь новоселье отпраздновали 164 семьи. На западе, востоке и юго-востоке города переехали соответственно 153, 138 и 133 семьи.