Актеры и притворщики: астрологи рассказали, как лгут разные знаки зодиака

Кадр из фильма Лжец, лжец

Астрологи уверены, что предрасположенность к вранью можно определить по знаку зодиака. Какие-то знаки отличаются честностью, но кто-то особенно любит приврать.

С Овнами надо быть настороже. Представители этого знака способны пойти на многое ради достижения своих целей. Они меняют маски в зависимости от ситуации. Когда нужно, Овны будут милыми и дружелюбными. Но как только надобность в этом отпадет, они покажут свое истинное лицо. Астрологи предупреждают: если рожденный под знаком Овна человек резко стал проявлять к вам интерес — следует насторожиться.

Тельцов отличает прямолинейность. Юлить и притворяться не в их вкусе. С незнакомым человеком они предпочтут умолчать о чем-нибудь, но не обманывать. Сообщать лишь ту информацию, которую сами считают необходимой, — излюбленная стратегия Тельцов.

Близнецы переменчивы. Они могут с легкостью стать душой компании, всегда улыбаться и быть в хорошем настроении. Но о действительно личном они предпочтут ни с кем не говорить. Кроме того, отмечают астрологи, Близнецы вкладывают все силы в достижение желаемого, но также быстро остывают и отправляются на поиски нового увлечения.

Сильно дорожат доверием окружающих Раки. Ради этого они даже готовы утаить неудобную правду, выставив себя хорошими и высокоморальными. Раки не совсем лицемеры, но настоящей честности от них не добьешься, утверждают астрологи.

Самым нелицемерным знаком зодиака по праву считаются Львы. Их секрет в истинной уверенности в том, что их все любят. Врать — ниже достоинства Львов. Но за эту честность их и любят все окружающие. Львы становятся отличными и верными друзьями.

С виду милые Девы способны на любые ухищрения для достижения своих целей. Девы по природе своей стратеги, которых ни за что не сможет раскусить простой обыватель. Но этой стороной своей личности они пользуются только по мере необходимости.

Весы чаще всего принимают решение, исходя из конкретной ситуации. Выбирают то, что им кажется наиболее выгодным, и не думают о чувствах других. Вместе с тем Весы слишком сильно боятся оказаться брошенными, поэтому честность — не про них. В погоне за востребованностью они готовы врать.

Честностью также отличаются и Скорпионы. Но это часто выходит им боком. За правдивость многие не любят их. Они никогда не будут пытаться казаться милыми и добрыми, предпочитая пусть и горькую, но правду. Если они хвалят, то много и самозабвенно, если ругают — по делу и без прикрас.

Стрельцы — те еще актеры. Маски они меняют одну за другой. Своя маска у Стрельцов припасена для каждого из их знакомых, со всеми они разные. Но такие они только из-за желания казаться для всех добрыми и хорошими. Ранимые и обидчивые, они редко показывают окружающим себя настоящих.

Козероги никого не подпускают к себе слишком близко. Даже если Козерог будет рассказывать истории из жизни, все равно многое он скроет. Правда, в отношениях он прятаться не будет. Если ему кто-либо не симпатизирует, открыто об этом заявит.

Осторожные Водолеи предпочтут роль молчаливых наблюдателей в любом конфликте. Если уж они что-то и говорят, то каждое слово тщательно обдумывают. Астрологи убеждены, что в этом вся суть Водолеев.

Очень сложно не поверить Рыбам, даже если вы знаете — на самом деле они думают иначе и специально вас обманывают. Несмотря на то что им иногда свойственны трюки и уловки, Рыбы их не сильно любят. Этот знак не сильно лицемерный, рожденные под ним просто стараются жить откровенно и в радость, передает Пятый канал.

Астрологи раскрыли четыре знака зодиака, которых всегда преследует удача.