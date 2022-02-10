Раскрыты два главных феномена заразности «омикрона»

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может вызвать у больного развитие прорывной инфекции и феномен иммунного ускользания. Данные проявления снижают эффективность укола от COVID–19, что приводит к повторному заражению даже среди ревакцинированных. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Владислав Болибок.

Эксперт отметил, что обновленный вариант вируса отличается от предшественников высокой контагиозностью и развитием новых симптомов:

— Штамм «омикрон» вызывает феномен иммунного ускользания, заключающийся в том, что из-за мутаций спайк-протеин перестает реагировать на антитела, образующиеся после вакцинации, и эффективность укола снижается.

Следовательно, сколько бы раз человек ни иммунизировался, организм будет вырабатывать антитела только против вакцинного варианта белка, но они не способны преодолеть мутантный штамм, который сейчас так активен.

Итогом таких последствий, подчеркнул врач, является повторное заражение ревакцинированных. Более того, медик заметил, что «омикрон» использует совсем иной механизм входа в человеческую клетку, поэтому у него высокая степень контагиозности, что создает условия для развития так называемой прорывной инфекции, и какая бы мощная защита ни была, всегда есть доза «омикрона», которая иммунитет все равно прорвет.

Иммунолог подчеркнул, что вакцинация от прорывных инфекций, возникающих в результате «омикрона», не может стопроцентно защитить, но у привитого исключен риск тяжелого течения «омикрона».