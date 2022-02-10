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Уровень высокотехнологичной медпомощи в Москве вырос в разы

Георгий Соланович

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Уровень высокотехнологичной медпомощи в Москве вырос в разы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с кардиологическими патологиями в Москве стало еще доступнее. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние несколько лет столица сделала большой шаг в улучшении экстренной помощи пациентам с инсультами и инфарктами.

— В результате сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование. С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85 процентов, — уточнила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что доступность таких операций сильно возросла даже в условиях пандемии.

Уровень экстренной кардиологической помощи в Москве соответствует лучшим мировым стандартам. В столице существует две сети: инфарктная и кардиологическая. Стационары равномерно размещены по городу, что позволяет врачам оказать профессиональную помощь уже спустя 40 минут после прибытия скорой помощи на вызов.

В 2021 году пациентам провели рекордное количество высокотехнологических операций — более 171 тысячи, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице увеличено количество специалистов в телемедицинском центре для беременных с коронавирусом. Таким образом мощности центра усилили. Это позволит обеспечить бесперебойную и доступную помощь для всех желающих.

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