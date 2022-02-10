Два памятника Достоевскому отремонтируют в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Памятники российскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому в Москве на улице Воздвиженке возле Российской государственной библиотеки и на Краснодонской улице во дворе школы № 1148 отремонтируют. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

— Мосгорнаследие запланировало комплексный ремонт памятников выдающемуся писателю, классику русской и мировой литературы Федору Михайловичу Достоевскому. Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства, — уточнил он.

Специалисты очистят монументы от грязи, устранят трещины, сколы и очаги коррозий, после покроют постаменты защитным составом. Особое внимание будет уделено высеченным надписям. Работы планируется завершить к 2023 году.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что памятник Достоевскому на Воздвиженке был установлен в 1997 году в честь 175-й годовщины со дня рождения писателя, а монтаж монумента во дворе школы № 1148 закончили в 2007 году.

Служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в столичном парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века.