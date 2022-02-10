Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два памятника Достоевскому отремонтируют в Москве

Георгий Соланович

Город
Два памятника Достоевскому отремонтируют в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Памятники российскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому в Москве на улице Воздвиженке возле Российской государственной библиотеки и на Краснодонской улице во дворе школы № 1148 отремонтируют. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

— Мосгорнаследие запланировало комплексный ремонт памятников выдающемуся писателю, классику русской и мировой литературы Федору Михайловичу Достоевскому. Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства, — уточнил он.

Специалисты очистят монументы от грязи, устранят трещины, сколы и очаги коррозий, после покроют постаменты защитным составом. Особое внимание будет уделено высеченным надписям. Работы планируется завершить к 2023 году.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что памятник Достоевскому на Воздвиженке был установлен в 1997 году в честь 175-й годовщины со дня рождения писателя, а монтаж монумента во дворе школы № 1148 закончили в 2007 году.

Служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в столичном парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века.

Читайте также:
Ремонт Федор Достоевский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте