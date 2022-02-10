В «Технограде» на ВДНХ научат определять психотип человека по жестам и мимике

Фото: Pexels

Онлайн курс по профайлингу в продажах пройдет в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Профайлинг — умение составить психотип человека по внешности, манере речи, эмоциям и жестам. Бесплатный онлайн-курс будет посвящен бизнесменам, желающим научиться вести успешные переговоры с деловыми партнерами, а также гражданам, мечтающим развить свои коммуникативные способности.

— Отношения с клиентами вышли на новый уровень: нужно искать индивидуальный подход к каждому из них, соответствовать интересам своей аудитории. В том числе бизнесменам очень важно вовремя подмечать и правильно трактовать особенности в поведении и облике людей, — объяснил важность онлайн-курса Фурсин.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 с 15 февраля по 3 марта. Всего будет шесть вебинаров. На первом слушателям расскажут, как работать с демонстративным типом личности — людьми, желающими всегда быть в центре внимания, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что за минувший год в образовательном курсе «Шесть навыков эффективного соискателя», который организовал расположенный на ВДНХ «Техноград», приняли участие свыше трех тысяч москвичей.