Москвичи записались к нотариусу через портал mos.ru более 10 тысяч раз

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Жители Москвы записались к нотариусу с помощью портала mos.ru более десяти тысяч раз с момента появления сервиса. Информация об этом появилась на официальном сайте города.

Проект правительства столицы и Московской нотариальной палаты появился в июне 2021 года. Благодаря ему москвичи имеют возможность заранее спланировать поход к нотариусу.

— По итогам восьми месяцев работы сервиса мы видим, что он становится все более востребованным у жителей. Перечень доступных для записи нотариусов постоянно дополняется. Если на момент запуска к сервису было подключено около 20 специалистов, то сейчас их уже почти 170, — пояснил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он добавил, что удобство сервиса заключается его простоте — данные пользователя вносить не нужно, так как они автоматически загрузятся из личного кабинета на mos.ru. Записаться к специалисту можно за пару кликов. При этом документы, необходимые для визита, сразу же отобразятся пользователю.

Чаще всего пользователи обращались к услугам нотариуса для оформления наследства, подготовки документов к сделке с недвижимостью и по вопросам удостоверения доверенности или согласия, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.