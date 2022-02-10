«Беречь нейроны»: гериатр назвал главную причину развития деменции

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Старение у каждого человека протекает по-своему, поэтому важно контролировать этот процесс под присмотром врача-специалиста. О том, что способствует развитию деменции и каким образом с ней можно бороться, «Вечерней Москве» рассказал врач-геронтолог Валерий Мамаев.

— Деменция — это выпадение определенных мембранных белков. Когда клетки разваливаются, то эти места полимеризуются между собой и образуют кристаллы. Они мешают работать оставшимся нейронам, и нейронов постепенно становится меньше. Никуда от этого не деться, — прокомментировал специалист.

Геронтолог напомнил, что по этой причине важно «беречь нейроны» и помнить: они практически не восстанавливаются.

— Важно беречь нейроны и помнить, что они не восстанавливаются — вернее, они восстанавливаются только в самых важных местах. Без работы этих мест человек просто «теряется», — пояснил геронтолог.

Каждый пациент должен самостоятельно понять, как правильно стоит «беречь нейроны» именно ему. По словам Валерия Мамаева, такие вопросы решаются в ходе личной консультации с врачом-геронтологом. Особенности процесса старения каждого человека зависят от индивидуальных особенностей его организма. Не стоит заниматься самолечением, потому что это может навредить здоровью, подчеркнул эксперт.

— Самолечением никому заниматься не нужно. Нужно идти к врачам и задавать им вопросы о том, как замедлить процесс старения мозга. Путей существует много. Выбрать, какой именно подойдет конкретному человеку, — это задача врача. Основной закон старения в том, что оно гетерохромно и у всех протекает по-разному. У одного человека развивается слабоумие, а другого разум остается ясным, хотя все остальное разваливается. Об этом вам и должен сказать врач, — рассказал Мамаев.

Собеседник добавил, что задумываться о долгосрочном сохранении здоровья стоит еще в молодости. По словам специалиста, чем раньше человек начинает заботиться о своем организме, тем больше вероятность, что тело останется здоровым на долгий срок.

— Есть страны, в которых замедление старения действительно работает. Например, это Япония, где люди начинают замедлять старение довольно рано. Практика показывает: когда человек начинает рано задумываться о своем здоровье, он остается здоровым на более долгие сроки. Он и в 90 лет может быть как 50-летний. Ломать всегда легко, а сохранять тело в целости и сохранности — это своего рода искусство. И этим нужно заниматься совместно с врачом. Врач подскажет, на что именно вам нужно обратить внимание, — посоветовал геронтолог.