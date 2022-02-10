Центр «Моя карьера» научит москвичей зарабатывать в Instagram и TikTok

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Серия бесплатных вебинаров и лекций по заработку в социальных сетях Instagram и TikTok пройдет в центре «Моя карьера». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их активное развитие дало толчок к появлению новых профессий и широких возможностей для самореализации. Каждый, кто хочет идти в ногу со временем и развивать свою карьеру с использованием популярных интернет-площадок, может стать участником наших новых образовательных мероприятий, — пояснила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Уточняется, что в рамках курса «Инстаграм-продвижение. Базовый уровень» за четыре двухчасовых вебинара слушателей научат составлять план развития и правильно наполнять аккаунт контентом. Первое занятие начнется в 10:00 15 февраля.

Специалисты на лекциях «ТикТок» для бизнеса и экспертов» научат граждан показывать преимущества своей продукции и зарабатывать в социальной сети. Занятие начнется в 11:00 16 февраля, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что онлайн курс по профайлингу в продажах пройдет в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.