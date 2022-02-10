Названы женские имена, обладательницы которых привлекают удачу и богатство

Фото: https://pixabay.com

Эзотерики убеждены, что имя человека может влиять на его судьбу и характер. Они назвали женские имена, обладательницы которых имеют способность притягивать к себе счастье, удачу и богатство.

Так, именами удачи являются Софья, Мария и Дарья. Эти женщины могут похвастаться редким везениям. Ходят споры, с чем это может быть связано. То ли с их активностью и уверенностью в себе, то ли магической энергией имен, привлекающей фортуну.

Анна, Александра, Вера, Маргарита и Виктория являются менами счастья. Их обладательницы отличаются шармом и обаянием. Эти женщины талантливы, умны и обладают способностью покорять человеческие сердца. Окружающие готовы дарить им множество теплых эмоций, благодаря которым они даже в самые трудные времена ощущают себя счастливыми.

Оксана, Полина — имена богатства. Девушки с этими именами обладают хваткой и предусмотрительностью, при помощи которых они способны высоко подняться по карьерной лестнице или открыть успешный бизнес.

До этого астролог и парапсихолог Галина Янко назвала «Вечерней Москве» шесть женских имен, обладательницы которых склонны к изменам.