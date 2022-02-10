Госинспекция по недвижимости выявила более 80 нарушений при переоборудовании нежилых помещений с начала года

Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Госинспекция по недвижимости с начала 2022 года выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский.

По его словам, незаконное переоборудование объекта в жилых домах может привести к обрушению постройки.

— В 2021 году из 1295 нарушений при использовании городских нежилых помещений большая часть — 77 процентов — пришлась на несанкционированное переустройство. С начала 2022 года специалисты уже выявили 85 фактов самовольного переоборудования помещений, — пояснил Овчинский.

Он добавил, что все нарушители, занимавшиеся переоборудованием собственности без разрешительной документации, привлечены к ответственности. Помимо перепланировки объектов, чаще всего сотрудники ведомства регистрировали нецелевое использование и несоблюдение порядка занятия нежилой площади.

Глава Госинспекции по недвижимости уточнил, что перед тем как переоборудовать собственность, необходимо согласовать проект и получить согласование на переустройство в Мосжилинспекции.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости устранили 53 нарушения на землях для индивидуального жилого строительства и садоводства в ТиНАО за минувший год.