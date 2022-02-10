В Подмосковье ожидается свадебный ажиотаж на 14 февраля

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В День святого Валентина, 14 февраля, в Московской области намерены пожениться около пятидесяти пар. Это в два раза больше, чем в тот же день в прошлом году, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ ЗАГС Московской области.

Большая часть регистраций пройдет во дворцах бракосочетания региона. Кроме того, еще три пары будут регистрировать брак в парк-отеле «Русские сезоны» в Сергиево-Посадском городском округе.

В прошлом году в День святого Валентина во дворцах бракосочетания поженились 25 пар, что в два раза меньше, чем в этом году.

Молодоженам нравится эта дата. Многие верят, что она принесет удачу их браку, а любовь будет длиться долго. В феврале этого года есть еще одна популярная дата для вступления в брак — 22.02.2022.

До этого астролог Алена Никольская дала советы на 14 февраля, которые помогут сыграть свадьбу в 2022 году. Грядущий праздник следует провести в позитивном настроении. Отсутствие партнера не должно этому мешать: одинокие люди могут побаловать себя чем-нибудь приятным.