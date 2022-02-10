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Врач рассказала, употребление каких продуктов укрепляет иммунитет к концу зимы

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, употребление каких продуктов укрепляет иммунитет к концу зимы
Фото: Depositphotos

Чтобы укрепить организм к концу зимнего сезона, стоит правильно питаться и обогатить рацион. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Герасимова.

В рационе должны быть продукты, которые содержат витамины, аминокислоты, минералы, жиры.

Она добавила, что лучше всего подходят для укрепления иммунитета и соответствуют такому понятию суперфуды. Это могут быть различные семена, орехи, водоросли, порошки из ростков ячменя и пшеницы.

Также способствуют укреплению иммунной системы продукты, подвергающиеся ферментации — кисломолочная продукция, ферментированные овощи и фрукты, например, моченые яблоки или квашеная капуста.

Добавить в рацион стоит бобовые, мясо и морепродукты.

Для укрепления иммунитета также стоит принимать витамины. Но делать это нужно после консультации с врачом. По итогам анализов он сможет подобрать подходящий витаминный комплекс, передает РИАМО.

До этого диетолог Соломатина назвала жизненно важный витамин, от нехватки которого зимой страдает организм. По ее словам, в феврале многие испытывают недостаток витамина D.

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