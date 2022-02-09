Диетолог Соломатина назвала жизненно важный витамин, от нехватки которого зимой страдает организм

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В конце зимы организм человека может испытывать нехватку жизненно важного витамина D. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как проявляется недостаток этого витамина в организме и в каких продуктах он содержится.

По ее словам, в феврале многие испытывают недостаток витамина D, потому что дни короткие, почти нет солнца (витамин D вырабатывается кожей под воздействием ультрафиолетовых лучей — прим. «ВМ»). К тому же по ряду причин (например, финансовой недоступности) люди не употребляют морепродукты или делают это в недостаточном количестве. Именно в морепродуктах высокая концентрация указанного витамина.

Понять, что вашему организму недостает витамина D, можно по нескольким признакам. Причем для их выявления не потребуется сдавать анализы.

— Нехватка витамина D проявляется в снижении иммунитета, то есть человек начинает часто подхватывать какие-то вирусные, респираторные заболевания. Также у него может быть хандра, такая тревожность, многие путают ее с депрессией. Дело в том, что из-за нехватки витамина D снижается выработка гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Еще один признак — человек может чувствовать себя уставшим и раздражительным. Также начинаются перебои со стороны сердечно-сосудистой системы, могут крошиться зубы, — рассказала Соломатина.

Она также добавила, что в сочетании с недостатком витамина C у человека могут начать кровоточить десна.

Диетолог рекомендует получать этот витамин из продуктов питания, а не посредством употребления поливитаминных препаратов.

— Лучше всего витамины брать из продуктов питания. Например, суточная норма витамина D содержится в небольшом кусочке жирной рыбы или печени трески, — заключила собеседница «ВМ».

До этого Елена Соломатина назвала главную опасность «полезных» свежевыжатых соков. По ее словам, употреблять свежевыжатые соки не стоит тем, у кого диагностированы диабет, проблемы с ЖКТ и некоторые другие болезни.