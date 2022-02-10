Началась подготовка к восстановлению парка «Покровское-Стрешнево»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Инженерная подготовка к реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» началась в столице. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Специалисты приступили к демонтажу дорожных покрытий и устройству траншей для прокладки инженерных сетей и коммуникаций — электроосвещения, водоснабжения, сетей связи. Центральная часть — природный парк — останется естественной заповедной зоной. Там только проведут ремонт уже существующей инфраструктуры, которую часто используют местные жители, — уточнил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Работы ведутся в районе 1, 2, 3, 4 и 5-го Иваньковских прудов и в Никольском тупике. Данные участки огородили специалисты. Весь парк на данный момент закрывать не планируют: для посетителей на входах установят таблички, на которых будут обозначены места обходов работ.

В ходе реабилитации парка будет приведена в порядок экотропа и территория вокруг родника Царевна Лебедь, создан досугово-рекреационный парк. Более того, на территории парка «Покровское-Стрешнево» появится лодочная станция, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что рабочие в 2022 году в природно-историческом парке «Битцевский лес» заметят 25 пришедших в негодность мостовых переходов современными эконастилами. Их установка упростит и сократит путь посетителей Битцевского леса.