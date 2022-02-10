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Врач пояснил, почему некоторые люди легче переносят «омикрон»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач пояснил, почему некоторые люди легче переносят «омикрон»
Фото: Unsplash

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории Владимир Мещеряков пояснил, почему штамм коронавируса «омикрон» большая часть людей переносит легче.

Он отметил, что у людей, переболевших другими штаммами, уже сформировался определенный иммунитет. Также большое число тех, кто вакцинировался и ревакцинировался. Они имеют прививочный иммунитет.

— Все это отражается на том, что хоть заболеваемость и растет, так как распространяется более заразный «омикрон», но вызывает меньше осложнений и протекает в легкой форме, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Он добавил, что чаще всего госпитализация нужна тем, кто не был привит или имеет хронические заболевания.

Мещеряков также отметил, что вскоре «омикрон» должен вытеснить «дельту».

До этого врач Зайцев предупредил об опасных последствиях насморка при «омикроне». Он отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка, а в этом состоянии нарушается процесс насыщения мозга кислородом.

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