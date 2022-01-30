Отоларинголог предупредил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией мозга

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Насморк является часто встречающимся симптомом «омикрон»-штамма COVID-19. Почему он не так безобиден, как может показаться, рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.

Он отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, которое вызвано «омикроном», длится дольше обычного насморка. Многие относятся к этому недомоганию несерьезно. Между тем при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, потому что для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.

— Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород, — пояснил лор.

Медик предупредил, что длительный насморк может привести к серьезным последствиям.

— Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли, — сообщил Зайцев в интервью радио Sputnik.

Он рекомендовал обращаться к врачам, если полноценное дыхание через нос не удается восстановить в течение семи дней. Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение «омикроном», то специалиста лучше вызвать на дом.

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Столичный Депздрав рассказал, кто может вызвать врача на дом. Из-за чрезмерной нагрузки на столичную медицинскую систему на фоне распространения штамма «омикрон» вызвать на дом врача могут только те горожане, кто не способен самостоятельно посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения болезни.