Столичный Депздрав рассказал, кто может вызвать врача на дом

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Из-за чрезмерной нагрузки на столичную медицинскую систему на фоне распространения штамма «омикрон» вызвать на дом врача могут только те горожане, кто не способен самостоятельно посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения болезни. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует обращаться к дежурному врачу поликлиники. Это можно сделать без предварительной записи независимо от наличия прикрепления. Пациенты, у которых есть прикрепление к столичной поликлинике, могут записаться на прием заранее.

Отмечается, что число дежурных врачей в поликлиниках значительно увеличилось. Они ведут прием без выходных, с 8 до 20 часов, но по факту принимают до последнего пациента. В департаменте уточнили, что для горожан с симптомами ОРВИ во всех столичных поликлиниках организовали отдельный вход.

— На входе пациентам проводят термометрию и выдают респираторы, которые максимально обеспечивают безопасность и защищают от вирусов, — рассказали в пресс-службе.

В поликлиниках жители столицы могут не только получить консультацию врача, но и пройти экспресс- и ПЦР-тестирование, а при необходимости сдать на анализ кровь или сделать ЭКГ и другие исследования.

— При положительном результате ПЦР-теста, если он был сдан в Москве, врач инициативно свяжется с пациентом. В зависимости от состояния здоровья врач или проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный, или посетит его на дому, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что закрыть больничный также можно будет дистанционно после того, как врач проведет аудиоконсультацию и уточнит состояние пациента. При необходимости продолжить лечение больничный автоматически продлят без посещения поликлиники.

До этого стало известно, что с 28 января жители Москвы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) смогут проконсультироваться с врачом в формате аудио и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого требуется заполнить соответствующую форму и подать заявку.