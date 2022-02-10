Образовательный комплекс на тысячу детей построят в ТиНАО

Фото: freepik.com

Образовательный комплекс на более, чем тысячу человек построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Школа рассчитана на 825 учеников, а детский сад — на 200 мест. На данный момент на участке ведутся подготовительные работы. Общая площадь четырехэтажного здания составит 18 тысяч квадратных метров.

В дошкольном блоке разместят спальни и игровые комнаты, а также музыкальный и физкультурный залы. В старшей школе, помимо обычных аудиторий, обустроят класс робототехники лабораторно-исследовательский комплекс. Прилегающая территория вместит в себя детские площадки.

— Объект приведут к соответствию всем требованиям безопасности. Специалисты смонтируют системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Будет организован пост охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра, — резюмировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Образовательный комплекс будет соответствовать не только всем требованиям безопасности, но и современным стандартам проектирования и строительства, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что строительство детского сада на 200 мест ведется в московском районе Ховрино.