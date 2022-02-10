Полиция в Москве задержала преступника, обвиняемого в краже украшений на 35 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Журавлёва, 1 Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении ювелирных украшений стоимостью более 35 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный сайт МВД России.

Известно, что ночью вор взломал дверь и проник в офис на площади Журавлева. В помещении он нашел дорогие ювелирные изделия, похитил их и скрылся.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 45 лет. В его машине правоохранители нашли и изъяли похищенные украшения, а в доме мужчины обнаружили нелегально приобретенные пистолеты ТТ и Tanfoglio Force 99 и 25 патронов разного калибра. Оружие пригодно для стрельбы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, уточнили на официальном сайте МВД.

9 февраля драгоценности стоимостью более миллиона рублей украли из квартиры безработной москвички. Инцидент произошел на Шелепихинской набережной. По словам представителя ведомства, женщина уехала по делам и отсутствовала в квартире 13 дней. В эти дни кто-то пробрался в дом женщины и украл ювелирные изделия стоимостью один миллион сто тысяч рублей.

Вернувшись домой, пострадавшая увидела беспорядок и обратилась за помощью в правоохранительные органы.