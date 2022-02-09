Фото: depositphotos

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Драгоценности стоимостью более миллиона рублей украли из квартиры безработной москвички. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел на Шелепихинской набережной. По словам представителя ведомства, женщина уехала по делам и отсутствовала в квартире 13 дней. В эти дни кто-то пробрался в дом женщины и украл ювелирные изделия стоимостью один миллион сто тысяч рублей.

Вернувшись домой, пострадавшая увидела беспорядок и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

На данный момент полицейские устанавливают точное количество похищенных украшений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

9 февраля сотрудники полиции задержали двух мужчин, обвиняемых в краже тридцати метров провода. Инцидент произошел на территории ТЦ на 14-м километре МКАД. Примерная сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали предполагаемых злоумышленников — жителей Подмосковья 34 и 37 лет.

8 февраля правоохранители арестовали мужчину, который украл телефон подростка на Киевском вокзале. Судя по камерам, преступник взял смартфон с сиденья, а затем пошел к выходу.