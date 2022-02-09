Два жителя Подмосковья украли 30 метров провода

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 1 Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, обвиняемых в краже 30 метров провода. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на территории ТЦ на 14 километре МКАД. Примерная сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали предполагаемых злоумышленников — 34 и 37-летнего жителей Подмосковья. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело («Кража» — прим. «ВМ»). Подозреваем выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

8 февраля правоохранители арестовали мужчину, который украл телефон подростка на Киевском вокзале. Судя по камерам, преступник взял смартфон с сиденья, а затем пошел к выходу.

19 января правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. По предварительным данным МВД, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.