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В автобусах Подмосковья планируют отказаться от наличной оплаты

Ирина Игнатенко

Общество
В автобусах Подмосковья планируют отказаться от наличной оплаты
валидатор / Фото: Анна Быкова

Подмосковные автобусы компании «Мострансавто» планируют полностью отказаться от наличной оплаты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Я понимаю, что это всегда такой разрыв шаблонов, но мы полностью переходим на безналичную оплату. Наличных денег у нас не будет в автобусах, — отметил он.

Как пояснил губернатор региона Андрей Воробьев, отказ от наличных средств при оплате проезда в автобусах будет удобен и жителям, и водителям, которым больше не нужно будет отвлекаться на то, чтобы рассчитать пассажира. Безналичный способ оплаты сэкономит большое количество времени.

Все расчеты будут прозрачными. Также оплата при помощи карт поможет избежать ошибок при расчетах, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что пассажиры Мострансавто совершили более 8,5 миллиона поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в прошлом году. Больше всего пассажиров проехало на маршруте № 441 «Жуковский (5 м/р) — метро «Котельники» — более 850 тысяч поездок.

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