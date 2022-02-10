Завершилась реконструкция лечебного корпуса научного Центра имени Шумакова

Фото: Официальный аккаунт Сергея Собянина

Реконструкция здания Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова завершилась. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В феврале текущего года оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию пятиблочного здания, которое располагается на Щукинской улице, владение 1. После реконструкции площадь объекта составляет более 23 тысяч квадратных метров. В нем насчитывается восемь этажей, в том числе один подземный, — уточнил Левкин.

Во время реконструкции в лечебном корпусе расположили 115 коек для пациентов, 15 из которых — для детей. Более того, теперь в пяти блоках будут работать отделения лучевой и функциональной диагностики, кардиохирургические отделения, лаборатории и помещения для администрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программы по реконструкции и ремонту медицинских учреждений столицы на 2022 год. В планах на текущий год — реконструкция 101 поликлиники.