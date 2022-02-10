Собянин утвердил программу реконструкции медучреждений на 2022 год

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программы по реконструкции и ремонту медицинских учреждений столицы на 2022 год. Об этом сообщил официальный сайт главы города.

— Правительство Москвы утвердило программы реконструкции и ремонта медицинских учреждений на 2022 год. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — уточняется в сообщении.

В планах на 2022 год — реконструкция 101 поликлиники. Завершить работы до конца текущего года планируется в 65 из них. Более того, в 2022 закончат реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, продолжат капитальный ремонт корпусов в больнице имени С.П. Боткина, а для 68 поликлиник в 2022 разработают проектно-сметную документацию.

Замена 142 лифтов в медучреждениях города также входит в программу по реконструкции и ремонту, передали на сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в столичном районе Кузьминки отремонтируют филиал психиатрической больницы № 13 на Волжском бульваре. Его адаптируют и для маломобильных групп населения.